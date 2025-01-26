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وفد من "حماس" في القاهرة لاستقبال المحررين ولقاء مسؤولين مصريين

الأحد 26 يناير 2025 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من "حماس" في القاهرة لاستقبال المحررين ولقاء مسؤولين مصريين



القاهرة/سما/

شارك وفد من قيادة "حماس" في استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل لدى وصولهم إلى القاهرة الليلة الماضية.

ومساء أمس السبت أعلن الناطق باسم "حماس" حازم قاسم أن وفدا قياديا من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى لها، يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين في مصر.

وأضاف أن الوفد سيكون في استقبال الأسرى المحررين المبعدين ضمن عملية التبادل الثانية.


كما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن إرسال وفود إلى القاهرة للغرض ذاته.

ووصل 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر السبت بعد تحريرهم في إطار عملية التبادل الثانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم السبت 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيرا تم الاتفاق على إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

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