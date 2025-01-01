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حماس تندد بتصريحات ترامب حول ترحيل سكان غزة إلى الأردن ومصر..

الأحد 26 يناير 2025 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تندد بتصريحات ترامب حول ترحيل سكان غزة إلى الأردن ومصر..



غزة /سما/

تطرق الناطق باسم حماس حازم قاسم إلى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى دول الجوار، وقال إن "تصريحات ترامب خطيرة وتتماشى مع مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي".

وتابع "اقتراح ترامب لن يمر ولن يقبله أي فلسطيني."

كما علق القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري الأحد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" قائلا "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم".

وقال أبو زهري في إفادة صحفية: "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد الحرب".

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

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