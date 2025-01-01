قادة جيش الاحتلال والشاباك يتوعدون الضفة الغربية ..

القدس المحتلة / سما/

توعد قادة جيش الاحتلال مواصلة العدوان في الضفة الغربية، حيث هناك عملية عسكرية بدأت قبل ثلاث ايام في مخيم جنين.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، عن استعداد الجيش لتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في مخيم جنين بهدف "إحداث تغيير جذري" في الوضع الأمني بالمنطقة، وذلك خلال تقييم ميداني مشترك أجراه مع رئيس الشابا، رونين بار، وعدد من القادة العسكريين.

وأكد هاليفي أن الجيش "يدرك تمامًا طبيعة التهديدات التي يمثلها مخيم جنين"، مضيفًا: "بدأنا بخطوات واثقة وحققنا إنجازات هامة، حيث تم التعامل مع اثنين من الخلية التي نفذت عملية الفندق ، وسنصل إلى آخر عضو فيها قريبًا".

من جانبه، صرح رئيس الشاباك رونين بار بأن إسرائيل تخوض "معركة متعددة الجبهات"، مضيفًا: "الضفة الغربية أصبحت الآن في مركز الاهتمام.