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ديرمر: خطة اليوم التالي لغزة قيد الإعداد ولا تطبيع مع السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية..

الأربعاء 22 يناير 2025 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديرمر: خطة اليوم التالي لغزة قيد الإعداد ولا تطبيع مع السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية..



 أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع الحكومة والوزارات الأخرى لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل إيران وتوسيع دائرة السلام وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وفي جلسة عامة للكنيست، وصف أحد الأعضاء ديرمر بأنه "وزير الخارجية الفعلي"، وأشار إلى دوره المحوري في المهام الخاصة. وعند سؤاله عن التزام مكتوب أو شفهي بإقامة دولة فلسطينية ضمن مفاوضات التطبيع مع السعودية، نفى ديرمر وجود أي وعود بهذا الشأن، مشددًا على أن "المفاوضات لا تشمل إقامة دولة فلسطينية".

وعن خطة إدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، أوضح ديرمر أن هناك عملاً جاريًا لإعداد خطة إسرائيلية واضحة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية لتحقيق هذا الهدف. وأكد تفاؤله بشأن التوصل إلى إدارة جديدة لغزة تتوافق مع رؤية رئيس الوزراء.

كما أشار ديرمر إلى جهود الحكومة في الساحة الشمالية، وخاصة فيما يتعلق بلبنان ووقف إطلاق النار. وأكد أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي خطوات ضرورية لضمان أمن سكان الشمال، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية المناقشات لتجنب تسربات قد تعرقل تحقيق الأهداف.

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