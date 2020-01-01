ترامب يتحدث عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل “قريبا”

واشنطن/سما/

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمالية تطبيع العلاقات “قريبا” بين إسرائيل والسعودية وزيارة الأخيرة ضمن أول جولاته الخارجية.

جاء ذلك خلال رد ترامب على أسئلة الصحافيين أثناء توقيعه عددا من القرارات بمكتبه في البيت الأبيض، مساء الاثنين، عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب: “أعتقد أن السعودية ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام (…) قريبا، وليس بعيدا جدا”، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبوساطة أمريكية وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في 2020، وأطلق عليها اسم “اتفاقيات إبراهام”.

ولسنوات، يتحدث مسؤولون إسرائيليون عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن التطبيع لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وردا على سؤال بشأن أول محطة في زياراته الخارجية بفترة رئاسته الثانية، قال ترامب إن أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة، مستدركا أنه لم يفعل ذلك في ولايته الأولى وزار السعودية أولا حينها.

وأرجع ذلك إلى أنهم حينها “وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا”، على حد تعبيره.

وأشار إلى إمكانية أن تكون السعودية مرة أخرى أولى محطات زياراته الخارجية بفترة رئاسته الحالية، قائلا: “إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 أخرى، وسنرفعها بسبب التضخم، فأعتقد أنني سأذهب هناك على الأرجح”.

ومساء الاثنين، أدى ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا لسلفه جو بايدن.