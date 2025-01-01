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دخول مساعدات إلى غزة من معبرين مصريين

الأحد 19 يناير 2025 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دخول مساعدات إلى غزة من معبرين مصريين



غزة/سما/

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة اليوم الحد عبر معبرين مصريين، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وانطلقت قوافل المساعدات من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة، حيث يتم تفتيشها من الجانب الإسرائيليقبل تمريرها إلى داخل قطاع غزة.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" دخل إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة 182 شاحنة مساعدات و5 شاحنات وقود حتى الآن.

وأظهرت صور مرور الشاحنات عبر منفذ جانبي بمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم المجاور، وكذلك إلى معبر العوجة الذي يبعد نحو 40 كيلو مترا عن معبر رفح.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، قد أكد الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة وقود.

وبدأ تنفيذ الاتفاق في الـ 11:15 صباح اليوم بعدما سلمت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الثلاثة اللاتي سيتم تسليمهن اليوم في أول أيام التبادل بموجب الاتفاق، وتسبب تأخر الحركة في تسليم القائمة بتأخير سريان الاتفاق الذي كان مقررا له 8:30 صباحا.

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