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استشهاد النجل الأكبر لـ"شبح القسام" في قصف إسرائيلي على حي التفاح

السبت 18 يناير 2025 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد النجل الأكبر لـ"شبح القسام" في قصف إسرائيلي على حي التفاح



غزة/سما/

أفادت مراسلنا مساء الجمعة، باستشهاد صهيب الحداد، الابن الأكبر لقائد لواء غزة في كتائب "القسام" عز الدين الحداد، بقصف إسرائيلي على حي التفاح بغزة.

 

وأشارت مراسلنا إلى استشهاد 3 مواطنين مساء يوم الجمعة، في استهداف القوات الإسرائيلية مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنين الثلاثة هم  صهيب عز الدين الحداد، أنس سعيد الحداد، وحمزة يعقوب غباين.

هذا وأوضحت التقارير الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة يومي الخميس والجمعة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع تجاوز 169 شهيدا و377 مصابا، منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار.

وعز الدين الحداد الملقب بـ"شبح القسام"، هو أحد كبار القادة في "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

ويشغل منصب قائد لواء مدينة غزة، وعضو في المجلس العسكري المصغّر.، ويعتبر إحدى الشخصيات المركزية في حماس، وتعمل تحت قيادته ست كتائب على الأقل، كما يعد الحداد المسؤول عن إعادة ترتيب قدرات "حماس" في مناطق الشمال.

وقد سبق أن نجا عز الدين الحداد من عدة محاولات اغتيال، بما في ذلك واحدة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة 2023.

وفي الإعلانات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في نوفمبر 2023، تم عرض مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار مقابل رأسه، واعتبارا من مارس 2024، يُعتبر شخصية بارزة في أهداف التصفية الإسرائيلية في غزة.

عز الدين الحداد

#عز الدين الحداد ّ

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