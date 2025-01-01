466 يوما للحرب على فلسطين ..شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة..

غزة / سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ١٩ شهيدا و ٧١ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٦٥٨٤ شهيدا و ١٠٩٧٣١ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وعلى وقع مفاوضات وقف اطلاق النار تزداد عمليات القصف في مختلف مناطق قطاع غزة وكان اعنفها في مدينة غزة التي استشهد فيها اكثر من أربعين مواطنا في سلسلة من الغارات التي امتدّت من شرقها إلى غربها.

وفجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي أيمن العمريطي بحي الدرج شرق مدينة غزة ما اسفر عن استشهاد ابنته وإصابته وأفراد عائلته.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في الطابق الثالث من عمارة الولاء في شارع النفق شرقي مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا لعائلة ابو فينص بشارع الجلاء ما اسفر عن استشهاد ستة مواطنين واصابة عشرة.

كما استشهد سبعة مواطنين باستهداف تجمع لهم بحي بمنطقة الفواخير بحي الدرج بغزة.

وشهدت المناطق الشمالية عمليات لنسف المنازل شمال القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد عشرة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مسمح بحي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهدت امرأة وابنها في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة ابو نصر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

واصيب اثنين من الصيادين برصاص البحرية الإسرائيلية قرب ميناء الصيادين بخان يونس.

وسط قطاع غزة

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وارتقى خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين لعائلة أبو جلالة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة الزريعي بشارع النخيل؛ دون إصابات.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الزريعى في شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزل لعائلة الحتو قرب دوار المدفع ما اسفر عن شهيد وعدد من الجرحى.