  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قطر سلمت حماس واسرائيل النسخة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

الإثنين 13 يناير 2025 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر سلمت حماس واسرائيل النسخة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..



الدوحة /سما/

أفاد مسؤول مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الدوحة اليوم، الإثنين، أن قطر سلمت إسرائيل وحماس "مسودة نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن انفراجه تحققت في الدوحة، بعد منتصف الليل، بعد محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية وبين مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما نقلت وكالة رويترز عنه.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة وتبادل أسرى، وأن بايدن "شدد على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن مع زيادة المساعدات الإنسانية التي يتيحها وقف القتال بموجب الاتفاق".

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف لـ"سما" تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل..

ترقب وساعات حاسمة.. الكشف عن تطورات التهدئة وملفات التبادل والانسحاب وإدارة غزة

"سأفتح أبواب الجحيم".. نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة

المالية: استعادة جزء من أموالنا المقرصنة

لهذه الأسباب لن تتمكن "إسرائيل" من القضاء على حماس أو حزب الله..

الإعلام العبري : توقيع الاتفاق بين اسرائيل وحماس الخميس او الجمعة

صفقة الأسرى "قريبة جدا".. بايدن وترامب يسابقان الزمن

الأخبار الرئيسية

كمين جديد”.. مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين جراء تفجير أحد المنازل بقوة إسرائيلية في شمال غزة..

نحو (مملكة إسرائيل الكبرى).. وزيرٌ صهيونيُّ يُطالِب بتقسيم سوريّة لكانتونات ونتنياهو سيَعقِد مؤتمرًا دوليًّا لطرح (نظرية العمل) لدمشق..

465 يوما للحرب على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى وتحذير من توقف خدمات البلديات بشكل كامل

"سأفتح أبواب الجحيم".. نائب ترامب يفسر تهديده بشأن رهائن غزة

الإعلام العبري : توقيع الاتفاق بين اسرائيل وحماس الخميس او الجمعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية