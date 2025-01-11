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حزب الله يحذر من "ذهاب الأمور إلى ما لا يريدها أحد" بعد ‏انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار

السبت 11 يناير 2025 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يحذر من "ذهاب الأمور إلى ما لا يريدها أحد" بعد ‏انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار



بيروت/سما/

دعا النائب اللبناني عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين، وهو من حزب الله، لوضع حد لخروقات وانتهاكات ‏إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق الناروالضغط عليها للانسحاب من لبنان.


وجاء في بيان للنائب: "مازال العدو يستمر في عدوانه وانتهاكه لاتفاقية وقف إطلاق النار، وأمس استهدفت بلدة طيردبا بصواريخ ‏من مسيراته التي أدّت إلى ارتقاء 5 شهداء وجرح 4 آخرين".

وأضاف: يأتي هذا العدوان في لحظة تفاهم وطني استكمل انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد عون رئيسا ‏للجمهورية لتبدأ ورشة الإصلاح والبناء والحماية".


وتابع البيان: في هذا السياق نضع هذا العدوان الفاضح لتقويض الاتفاق برسم رُعاته ورئاسة اللجنة المشرفة على ‏تطبيقه، وضرورة قيام جميع المعنيين بالضغط على العدو ليُنهي احتلاله وانسحابه من الأراضي اللبنانية ‏بأسرع وقت ممكن وضرورة وضع حدّ لهذه الخروقات التي تُساهم في المزيد من توتير الوضع وتأزّمه ‏وعدم استقراره حتى لا تذهب الأمور إلى ما لا يُريدها أحد".‏

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نهاية نوفمبر، يتعين على الجيش الإسرائيلي استكمال انسحابه من جنوب لبنان خلال 60 يوما، كما يتعين على الجيش اللبناني أن ينتشر جنوب نهر الليطاني.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في الأيام الأخيرة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي لا يريدون سحب القوات بالكامل ولكن تركها في ثلاثة مواقع رئيسية في جنوب لبنان. 

وقد أثيرت هذه القضية خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعرب العديد من الوزراء عن تأييدهم لإبقاء قوات الدفاع الإسرائيلية في جنوب لبنان، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار.

#حزب الله #اتفاق وقف اطلاق النار

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