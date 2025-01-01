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مركبات إطفاء وإنقاذ غزة تتوقف عن العمل ..

السبت 11 يناير 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركبات إطفاء وإنقاذ غزة تتوقف عن العمل ..



غزة /سما/

توقفت عن العمل عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ في كل من محافظات غزة والوسطى وخان يونس؛ لعدم توفر قطع وأجهزة الصيانة اللازمة لإعادة إصلاحها وتشغيلها.
وقال الدفاع المدني بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر دمر معظم المعدات والأجهزة وقطع الإصلاح التي كانت متوفرة في السوق المحلي وكانت تلبي متطلبات صيانة مركباتنا بالحد الأدني، كما دمر المخزون الخاص للدفاع المدني من هذه المعدات.
وطالب الدفاع المدني في بيان له كافة الجهات الإنسانية الدولية والإقليمية والعربية بإدخال هذه المعدات وقطع الصيانة إلى قطاع غزة بشكل عاجل قبل أن تتعطل مركبات إطفاء وإنقاذ أخرى، الأمر الذي سيكرس الأزمة القائمة منذ شهور، وسيحد بشكل كبير من قدرة طواقمنا في الاستجابة لنداءات المواطنين.
وأضاف:"يأتي ذلك مع استمرار توقف أكثر من نصف مركباتنا في محافظات قطاع غزة عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها".

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