من هي نعمت عون زوجة الرئيس اللبناني الجديد؟ (صور)

ونعمت عون زوجة العماد جوزيف عون من منطقة ‏الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت ووالدها إلياس نعمة كان موظفا في ‏شركة طيران الشرق الأوسط ولديها شقيقتان، تانيا ولينا نعمة.

ولدت نعمت عون ونشأت في لبنان حيث درست وعملت لسنوات طويلة في مجال ‏العلاقات العامة، ثم شغلت منصب رئيسة قسم البروتوكول والعلاقات العامة ‏في الجامعة اللبنانية الأمريكية (‏LAU‏) لمدة 23 عاما.‏

ونعمت عون أم لولد وابنة الأول خليل ويعمل مصرفيا ومعروفا باحترافه كرة السلة، والثانية ‏ابنتها نور تدرجت في المجالات العلمية وتعمل مع مؤسّسات دولية، كما أن نعمت جدة لولد من ابنها خليل ولولد آخر من ابنتها الحامل بتوأمين.‏

وذكر موقع "النهار" اللبناني أن نعمت عون بعيدة عن الإعلام ومعروفة بتواضعها ومشاركاتها الاجتماعية ‏وتدينها العميق الذي تعبّر عنه في مناسبات دينية واجتماعية متعددة. ‏

ووفق المصدر ذاته، وصفت نعمت حياتها بأنها مليئة بالتحديات بسبب ارتباطها بشخصية ‏عسكرية.‏

وشاركت نعمت عون في نشاطات ‏اجتماعية أبرزها تكريم أبناء العسكريين الشهداء في نادي ‏الرتباء في الفياضية خلال مناسبة عيد الجيش، في الأول من أغسطس من كل ‏عام حيث تمضي وقتا معهم وتستطلع أحوالهم. ‏

وترى نعمت عون أن دور السيدة الأولى يتطلب "الصبر والوعي والإرادة ‏الصلبة" لدعم زوجها في مسؤولياته الكبيرة وضمان استقرار الأسرة ‏والوطن.‏

مع وصول زوجها قائد الجيش جوزيف عون إلى قصر بعبدا من المتوقع ‏أن تضطلع نعمت عون بدور نشط في المجال الاجتماعي والإنساني ‏إذ أن خبرتها الطويلة في العلاقات العامة يمكن أن تكون إضافة ‏داعمة للقضايا الاجتماعية والإنسانية في لبنان.‏