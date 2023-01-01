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تخوفاً من 7 اكتوبر جديد..رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية

الخميس 09 يناير 2025 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخوفاً من 7 اكتوبر جديد..رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، رونين بار، إلى اطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة.

وافادت القناة 12 العبرية، أن بار، قال في اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، عُقد مؤخرا، إن الانخفاض الكبير في العمليات المُنفَّذة في الضفة الغربية، "مخادع".

وأضاف بار أن المعطيات التي تفيد بانخفاض العمليات، "لا تعكس حجمها على الأرض"، على حدّ وصفه.

وقال إن أجهزة الأمن الإسرائيليّة، ترصد "تطوّرا، ونقلةً من إطلاق نار إلى تنفيذ عمليات".

وأضاف أن إسرائيل "يجب أن تتعلم من الذي حصل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2023)، وألا تتيح تعزُّز عناصر إرهابية، لذا يجب خلق إجراء واسع، يغيّر الواقع، والذي يدمّر ويقضي على ظاهرة الكتائب في الضفة، ويتيح لنا حريّة عمل".

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