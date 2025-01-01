قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

وكالات / سما/

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي، أن مفاوضات وقف اطلاق النار مستمرة مع الاحتلال والمعركة في غزة لن تستمر فترة طويلة.

وقال الهندي في تصريحات متلفزة:” اعتقد إننا اقتربنا من الوصول إلى صفقة ولو جزئية لتبادل الأسرى مع الاحتلال”، مؤكداً أن الضغط الميداني الإسرائيلي في غزة محاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة على طاولة المفاوضات

وأضاف “إسرائيل انكشفت تمام في غزة ولن تستطيع الاستمرار في حربها بالقطاع دون الدعم الأمريكي”، مبينا أن إسرائيل فشلت في حسم المعركة في غزة وفرض الاستسلام على أهالي القطاع.

كما بين نائب الأمين العام للجهاد، أن إسرائيل أمام حرب استنزاف طويلة في غزة إن واصلت تواجدها بالقطاع والاحتلال لن يحقق أيا من أهدافه بالقوة وهو مضطر إلى صفقة تبادل مع المقاومة، لافتا إلى أن إسرائيل تضع العقبات في محادثات غزة ويريد أسماء لا تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى

كما لفت إلى أن المقاومة تحتاج إلى أسبوع لإعداد قوائم بأسماء الأسرى الإسرائيليين التي طلبها الاحتلال، مضيفا “الإسرائيلي يريد إدخال 12 جنديا أسيرا في المرحلة الأولى وهؤلاء لا ينطبق عليهم شروط المرحلة الأولى”.

وأردف القيادي الهندي :”المقاومة وافقت على إضافة أسماء جنود في المرحلة الأولى ووضعت شروطا في المقابل”، مشددا على أن المقاومة تبدي مرونة في المفاوضات وتريد إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يعيش على الدعم الأمريكي ومن يراهن على الكيان الإسرائيلي وترامب فهو خاسر، لافتا إلى أن الوفد الإسرائيلي يصل إلى الدوحة الجمعة لمواصلة محادثات غزة والمقاومة تبدي مرونة فيما يحقق مصالح شعبنا.

وفي ذات السياق، أكدت قناة كان الإسرائيلية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس تم نضوجه وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وبحسب مراسل قناة كان حسن أبو زايد، فإن اتفاق وقف النار في غزة نضخ وأصبح ابرامه أقرب من أي وقف مضي، مبيناً أن كافة الأمور الخلافية بين الطرفين تم ترحيلها إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وشدد على أن الاتفاق قد يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، موضحا أن بداية الاتفاق تتمثل بانسحاب الطيران والمسيرات لمدة 4 أيام الهدف منها حصر المقاومة في غزة الأسرى الإسرائيليين، لدخول في تنفيذ المرحلة الأولي في اليوم الـخامس.

كما أوضح أن جنود الاحتياط “أحد نقاط الخلاف” تم تجاوزها وسيكونون في المرحلة الإنسانية الأولى مقابل أسرى فلسطينيين ذو محكومات عالية.

وفي نفس السياق، قال إيلي ألبغ، والد ليري الأسيرة لدي المقاومة في غزة، تعقيبا على قرب التوصل لابرام صفقة تبادل مع “حماس”:” اجتمعنا اليوم مع المسؤول الحكومي عن إعادة الرهائن غال هيرش وأبلغنا بحدوث تقدم كبير في المفاوضات”.

في المقابل، علق القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، على مفاوضات وقف اطلاق النار، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة، مضيفا:” مفاوضات اليوم في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.

وخلال الأيام الماضية، كان من المقرر الإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة، الا أن نتنياهو وضع شروط جديدة، أعلنت عقبها حركة حماس في بيان صحفي، تأجيل مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة والتي استمرت قرابة الشهر برعاية قطرية ومصرية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.