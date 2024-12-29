  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه: البدء بتوزيع طرود نظافة صحية للعائلات في قطاع غزة بالتعاون مع اليونيسف

الأحد 29 ديسمبر 2024 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: البدء بتوزيع طرود نظافة صحية للعائلات في قطاع غزة بالتعاون مع اليونيسف



رام الله/سما/

وزعت طواقم سلطة المياه بالتعاون مع اليونيسف ومنظمات أخرى شريكة، من المنظمات الأهلية والإنسانية، طرود نظافة صحية على العائلات في عدد من التجمعات المأهولة ومراكز الإيواء وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، أنه منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بدأت عملية توزيع الطرود، بإجمالي توزيع حتى تاريخه 6164 طردا، استفادت منها العديد من العائلات في مراكز الإيواء في منطقة الإقليم (بداية حدود رفح)، وخان يونس، ودير البلح، والزوايدة، والنصيرات.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تأتي كـ"استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الطارئة للمياه في غزة"، ضمن مشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية وتمويل من البنك الدولي، بإشراف سلطة المياه وتنفيذ اليونيسف، وتستهدف المبادرة 46 ألف أسرة في مراكز الإيواء ومناطق النزوح والمناطق الإنسانية، على امتداد قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب.

يذكر أن سلطة المياه وشركاءها أعطت أولوية لهذه الطرود استجابة لحاجة أهالي غزة الملحة لمحتويات النظافة الشخصية التي شملتها، وخصوصا مع شبه الانعدام الكامل لهذه المواد في هذه المرحلة الصعبة، نتيجة لإجراءات الاحتلال في منع إدخال المساعدات الإنسانية. وتأتي أهميتها أيضا في تخفيف انتشار الأوبئة والأمراض الناجمة عن عدم توفير مستلزمات النظافة. وتتواصل عمليات توزيع الطرود ضمن المبادرة حتى توزيع كامل الكميات وفق برنامج توزيع تم إعداده ليغطي العديد من مراكز الإيواء في غزة.

ـــــــ

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية.. "مكان القنبلة"

اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

وزير خارجية قطر يبحث تطورات محادثات هدنة غزة مع حماس في الدوحة

العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب

إسرائيل تستعد لتنفيذ “هجومها الأكبر” ضد الحوثي في اليمن.. ولكن هذا الأمر يُرعب “تل أبيب”

استشهاد صحفية إثر اصابتها بعيار ناري في الراس خلال أحداث جنين

إليك المعلومات المتوفرة عن الدكتور حسام أبو صفية.. هذه ظروف اعتقاله

الأخبار الرئيسية

30 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر اليوم

تقرير: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالإنهيار

photo_2024-12-29_18-11-39

صحة غزة: الكلاب شمال القطاع تنهش عشرات الجثث حتى أتخمت

20241229060538

الجيش الإسرائيليّ يستكمل عزل جباليا وشمال القطاع عن مدينة غزة

كاتب إسرائيلي: لم نعد بحاجة لنتنياهو ويجب بحث اليوم التالي لخروجه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية

Fatal error: Uncaught exception 'RedisException' with message 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.' in [no active file]:0 Stack trace: #0 {main} thrown in [no active file] on line 0