سلطة المياه: البدء بتوزيع طرود نظافة صحية للعائلات في قطاع غزة بالتعاون مع اليونيسف

رام الله/سما/

وزعت طواقم سلطة المياه بالتعاون مع اليونيسف ومنظمات أخرى شريكة، من المنظمات الأهلية والإنسانية، طرود نظافة صحية على العائلات في عدد من التجمعات المأهولة ومراكز الإيواء وسط قطاع غزة وجنوبه.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، أنه منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بدأت عملية توزيع الطرود، بإجمالي توزيع حتى تاريخه 6164 طردا، استفادت منها العديد من العائلات في مراكز الإيواء في منطقة الإقليم (بداية حدود رفح)، وخان يونس، ودير البلح، والزوايدة، والنصيرات.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تأتي كـ"استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الطارئة للمياه في غزة"، ضمن مشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية وتمويل من البنك الدولي، بإشراف سلطة المياه وتنفيذ اليونيسف، وتستهدف المبادرة 46 ألف أسرة في مراكز الإيواء ومناطق النزوح والمناطق الإنسانية، على امتداد قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب.

يذكر أن سلطة المياه وشركاءها أعطت أولوية لهذه الطرود استجابة لحاجة أهالي غزة الملحة لمحتويات النظافة الشخصية التي شملتها، وخصوصا مع شبه الانعدام الكامل لهذه المواد في هذه المرحلة الصعبة، نتيجة لإجراءات الاحتلال في منع إدخال المساعدات الإنسانية. وتأتي أهميتها أيضا في تخفيف انتشار الأوبئة والأمراض الناجمة عن عدم توفير مستلزمات النظافة. وتتواصل عمليات توزيع الطرود ضمن المبادرة حتى توزيع كامل الكميات وفق برنامج توزيع تم إعداده ليغطي العديد من مراكز الإيواء في غزة.

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