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مكياجك للعام الجديد من وحي بيلي آيليش نجمة Gen-Z

الأحد 29 ديسمبر 2024 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكياجك للعام الجديد من وحي بيلي آيليش نجمة Gen-Z



عندما نتحدث عن الجمال والجرأة، تبرز بيلي إيليش كواحدة من أبرز الأسماء في عالم المكياج. في 23 ديسمبر، قامت نجمة الجيل Z بمشاركة روتين مكياجها عبر تيك توك، مما أتاح لمتابعيها فرصة الاطلاع على أسرار إطلالتها الجذابة.

مع اقتراب العام الجديد، حان الوقت لتجديد إطلالتك والتعبير عن أسلوبك الفريد. استلهمي من بيلي، وادمجي بين الألوان الجريئة واللمسات العصرية، لتخلقي مظهرًا يعكس شخصيتك، ويعبر عن تفاؤلك بالعام الجديد. 

 

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أسرار مكياج بيلي إيليش: خطوات لتحصلي على إطلالة ملفتة

تُعتبر بيلي إيليش رمزًا للجمال العصري، حيث لا تقتصر إطلالتها الجذابة على المنتجات فحسب، بل تشمل أيضًا تقنيات مبتكرة تضيف لمسة من السحر. إليك بعض النصائح المستوحاة من روتين مكياجها.

تحضير العينين

قبل البدء بتطبيق الكحل، استخدمي قطعة قطن لتجفيف خط الماء في عينيك. هذه الخطوة البسيطة تضمن أن يلتصق القلم جيدًا، خاصةً إذا كنت تستخدمين قلمًا مقاومًا للماء. تذكري، إذا كان هناك أي رطوبة، فلن يتمكن القلم من أداء عمله كما ينبغي.

تطبيق المكياج

بعد تجهيز عينيك، استخدمي ظلال العيون لتثبيت الكحل. لا تنسي استخدام الكونسيلر لإخفاء أي علامات داكنة، وهو ما يساعد على تحقيق مظهر متألق. لمسة إضافية مثل النمش الاصطناعي تضيف لمسة طبيعية ومرحة لإطلالتك.

 

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