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إسرائيل تستعد لتنفيذ “هجومها الأكبر” ضد الحوثي في اليمن.. ولكن هذا الأمر يُرعب “تل أبيب”
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إسرائيل تستعد لتنفيذ “هجومها الأكبر” ضد الحوثي في اليمن.. ولكن هذا الأمر يُرعب “تل أبيب”
الأحد 29 ديسمبر 2024 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/
بعد التحذيرات المتتالية التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية ضد جماعة “أنصار الله” في اليمن، يستعد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ حملة أوسع ضد الجماعة.
فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الجماعة، عبر جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، حسب ما نقلت القناة الـ 12.
كما أضافت أن “الجيش الإسرائيلي يستعد لزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة”.
لكن المصادر أوضحت في الوقت عينه أن تل أبيب متخوفة مما وصفته بـ “عواقب محتملة” كتعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ من اليمن.
وكان بعض الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها الجماعة تمكّن من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الباهظة الثمن.
فيما شنت إسرائيل عدة غارات قبل أيام على العاصمة صنعاء والحديدة الساحلية، مستهدفة مرافق نفطية ومحطات كهرباء، فضلا عن مطار العاصمة اليمنية.
ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي (2023)، شنت “أنصار الله” عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، واستهدفوا عشرات سفن الشحن أيضا في البحر الأحمر، “إسنادا لغزة”.
في حين رأى بعض المراقبين أن إسرائيل باتت بعد قضائها على قدرات حزب الله في لبنان، فضلا عن حركة حماس، باتت أكثر استعدادا وتصميماً على ضرب الحوثيين.
وقد أعلنت بالفعل صراحة أكثر من مرة أنها “قضت على كافة أذرع إيران في المنطقة، ولم يبق سوى الحوثي”، في رسالة تحذير واضحة أن الدور آت على الجماعة اليمنية.
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