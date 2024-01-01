رصد إسرائيلي مجتزأ لقصر الرئاسة المصري الجديد وآية "فرعون"

علقت وسائل إعلام إسرائيلية، على افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المقر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ووصفته بالقصر الرائع.

وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، إن القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التكلفة الباهظة التي ظهر بها، حيث تم بناء القصر الذي تبلغ مساحته الشاسعة أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع، بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات المصرية.

وعلق الموقع العبري على الآية القرآنية التي كتبت في بهو القصر "وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ"، قائلا إن هذه الآية، التي قالها فرعون في الأصل بعد حذف الجزء الأول منها، تشير إلى حكمه لمصر في فترة وجود بني إسرائيل في مصر في عهد النبي موسى.

وأوضح الموقع أن استخدام هذه الآية هي "تعبير عن مفهوم مركزي للحكم في مصر منذ آلاف السنين"، وقد أثار استخدامها في غير موضعها انتقادات كثيرة من الناس الذين زعموا أن استخدام هذه الآية ليس في محله وتدل على الانقطاع عن الناس.

ووفقا للبحث الذي أجرته RT تبين أن القصر تم تزيينه بالآيات الخمس التي ذكر فيها اسم مصر في القرآن الكريم وهي:

- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ.

- وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا.

- وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ.

- فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ.

- وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ.

وشد القصر الجديد أنظار الجمهور خلال استضافته "قمة الدول الثماني النامية" التي رعتها القاهرة بحضور عدد من الزعماء والقادة من إيران وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وماليزيا. . إذ سرعان ما تداول الناشطون عدة صور متفاعلين مع ما رأوه.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحملت تكلفة إنشاء مباني المدينة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة.

وأضاف السيسي: "لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر، معهاش حاجة، اليوم شركة العاصمة بعد ما عملت ده، عملت (مباني) الحكومة كلها، عملت مدينة الثقافة والفنون كلها بالمستوى اللي أنتم بتشوفوه، ويقولك أنتم بتجيبوا الحاجة دي منين؟... شركة العاصمة عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائية وحي المال والأعمال، والرئاسة، كله".