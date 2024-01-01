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مصطفى يجري زيارة لمجمع فلسطين ويُطالب بسرعة اظهار نتائج التحقيق بالفيديو

الأحد 15 ديسمبر 2024 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يجري زيارة لمجمع فلسطين ويُطالب بسرعة اظهار نتائج التحقيق بالفيديو



رام الله/سما/

أجرى رئيس الوزراء محمد مصطفى، صباح اليوم الأحد، زيارة مفاجئة إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وتفقد الأطفال المرضى في قسم طوارئ الأطفال، واستمع لشرح من مدير المجمع مراد بركات حول تفاصيل وحيثيات ما تم تداوله مساء أمس من فيديو داخل قسم طوارئ الأطفال في المجمع.

واكد رئيس الوزراء ضرورة إسراع لجنة التحقيق في إظهار النتائج خلال أقل من 24 ساعة، وعدم التهاون إداريًا، واتخاذ ما يَلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار الحادثة في أي مركز صحي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء يوم امس تشكيل لجنة للتحقق من صحة فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طاقما طبيا يتابع مباراة كرة قدم أثناء الدوام الرسمي في مجمع فلسطين الطبي.

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