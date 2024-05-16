السعودية تنال رسميا شرف استضافة كأس العالم 2034

الرياض/سما/

أصبحت المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية تنال شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم بعد منحها شرف استضافة نسخة 2034 بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأربعاء، عن منح السعودية حق استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد سلسلة من النجاحات المستمرة التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية.



وبذلك ستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد دولة قطر التي استضافت نسخة 2022 وثالث دولة عربية بعد قطر والمغرب الذي سينظم مونديال 2030 بالتشارك مع البرتغال وإسبانيا.

وكان "الفيفا" قد أعلن سابقا حصول ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمونديال 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة كأس العالم.

وتجهز السعودية نفسها للحدث بالعديد من الملاعب التاريخية التي يصل عددها إلى 15 ملعبا، بجانب 134 منشأة تدريبية، بالإضافة إلى 230 ألف وحدة فندقية موزعة على المدن المضيفة والأخرى الداعمة.

وستقام بطولة كأس العالم 2030 بنظام مشاركة 48 منتخبا على أرض دولة واحدة للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وهو ما سيجعلها نسخة تاريخية واستثنائية.