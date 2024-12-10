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الدفاع المدني يعلن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا: لا سراديب تحت الارض..

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يعلن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا: لا سراديب تحت الارض..



دمشق/ وكالات/

أعلن الدفاع المدني السوري انتهاء البحث عن معتقلين محتملين في سجن صيدنايا بريف دمشق دون العثور على أي زنازين أو سراديب سرية لم تفتح بعد.

وأضاف الدفاع المدني في بيان أن السجن كان يضم آلاف الأبرياء الذين اعتقلهم نظام بشار الأسد، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال اليومين الماضيين.

وأعرب الدفاع المدني السوري عن خيبة أمله لوجود آلاف المعتقلين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ولم يتمكن ذووهم من الوصول لأي معلومات تكشف مصيرهم.

كما طالب المؤسسات الدولية المختصة الكشف عن مصير المفقودين ودعم جهود العدالة الانتقالية.

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