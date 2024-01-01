رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يلتقي الزعيم الروحي للطائفة الدرزية

القدس المحتلة/سما/

‏التقى رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية شلومي بيندر أمس الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، وبحث معه تداعيات سقوط النظام السوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي إن رئيس هيئة الاستخبارات والشيخ طريف بحثا تطورات المشهد في سوريا وتأثيراتها على الطائفة الدرزية.

وتابع أدرعي أن ‏رئيس هيئة الاستخبارات أكد الالتزام العميق بين الجيش الإسرائيلي وهيئة الاستخبارات، والطائفة الدرزية التي تساهم بشكل حاسم في مجالات حساسة وحيوية في الجيش الإسرائيلي عامة وفي هيئة الاستخبارات خاصة.

‏كما شكر الشيخ طريف على دوره المهم في بناء الجسور مع المجتمع الدرزي في سوريا.

وذكرت هيئة البث "كان" يوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على عشرات الأهداف في سوريا، لـ"ضمان استمرار حرية العمل الإسرائيلية في الأجواء السورية".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان"، لتنتشر فيما بعد أخبار توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات الجيش السوري.