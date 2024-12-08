الطيران الإسرائيلي يستهدف مخازن للأسلحة في محيط 3 مطارات بسوريا

دمشق/سما/

أفادت القناة "12" العبرية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت اليوم الأحد عدة مستودعات للأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، ومطاري المزة وهلالة العسكريين.



وأفاد مصدر أمني إسرائيلي مطلع للقناة، بأن القوات الإسرائيلية قصفت مخازن أسلحة في محيط مطار دمشق الدولي خشية من وصولها إلى أيدي " الثوار" "الجماعات المسلحة السورية".

وفي ذات السياق ذكر موقع "واينت" العبري أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مطاري المزة وهلالة العسكريين ومناطق أخرى، وقد شملت الأهداف الإسرائيلية مستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض.

وأضاف الموقع أن "إسرائيل تدمر كتائب النظام السابق وتستهدف أيضا أنظمة الدفاع الجوي"، ولافتا إلى أن هجوم سلاح الطيران الإسرائيلي ظهر اليوم هو الأول منذ سقوط نظام الأسد.

ومن جانبه قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد إنه يتوجب على إسرائيل مراقبة الحدود مع الأردن عن كثب في ظل تطور الأوضاع في سوريا.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "المحور الإيراني في حالة ضعف غير مسبوق وهذه فرصة للسعي إلى ائتلاف إقليمي قوي مع السعودية ودول اتفاقيات إبراهيم".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط النظام.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في بيان مصور استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مشددا على أنه لا ينوي مغادرة منزله إلا بصورة سلمية لضمان استمرار عمل المؤسسات العامة.

وتمنى الجلالي فجر اليوم أن يسود عهد جديد مؤكدا أنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء لتسليم السلطة.

وأعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع "الجولاني" فجر الأحد استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي حتى يتم تسليم السلطة.

وسبق لوكالة "تاس" الروسية وقالت إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق.