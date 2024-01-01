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الجهاد الإسلامي ينفي مشاركته في مباحثات القاهرة

الأحد 01 ديسمبر 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي ينفي مشاركته في مباحثات القاهرة



غزة /سما/

نفى مصدر مسؤول، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، الأنباء المتداولة حول وصول وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف العدوان على قطاع غزة.

وأفاد المصدر في تصريح صحف: "لا يوجد أي وفود للجهاد الإسلامي في القاهرة".

وكانت وسائل اعلام محلية وعربية، قالت إن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي سيصل إلى القاهرة أمس السبت، لينضم إلى وفدي حركتي حماس وفتح، في إطار المناقشات التي يقودها المسؤولون بجهاز المخابرات العامة المصرية، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

ويلتقي وفدان من حركتي فتح وحماس مع مسؤولين بالمخابرات المصرية،  في العاصمة المصرية القاهرة، لمحاولة الاتفاق بين الطرفين من أجل تسريع عملية وقف إطلاق النار، وبحث مقترح مصري لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

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