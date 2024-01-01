422 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٩ شهيدا و ٧٢ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٣٨٢ شهيد و ١٠٥١٤٢ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وفي مجزرة جديدة استشهد أكثر من 40 فلسطينياً بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الأعرج" ويأوي عشرات النازحين في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة.

واكد الدفاع المدني انه جرى انتشال اعداد قليلة فيما لا تزال الغالبية تحت الأنقاض لا يستطيع احد الوصل اليهم بسبب منع عمل سيارات الدفاع المدني والإسعاف في شمال قطاع غزة.

وارتقى أربعة شهداء وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عليان في شارع بيت لاهيا العام شمالي قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات بعد إلقاء الاحتلال قنابل متفجرة على مدرسة أربكان في جباليا البلد شمالي القطاع بينهم طفلان شقيقان وامرأة.

وارتقى ثلاثة مواطنين في قصف على منزل عائلة علي بحي النصر بمدينة غزة فيما استشهد الصحفي ممدوح قنيطة جراء إطلاق طائرات كواد كابتر النار عليه وإصابته في رأسه بساحة مشفى المعمداني بمدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد ستة مواطنين بقصف منزل في ارض ابو مهادي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن بين الشهداء اب وثلاثة من أبناءه من عائلة ابو عجوة.

واستشهد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلًا بأرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

جنوب قطاع غزة

واستهدف طيران الاحتلال خيمة نزوح لعائلة القاضي ما اسفر عن استشهاد طفلين واصابة ثالث بجراح بالغة الخطورة.

وكان سبعة عشر مواطنا ارتقوا في قصف اسرائيلي استهدف مواطنين ينتظرون الحصول على الدقيق وعاملين في المطبخ العالمي الذي علق نشاطه بغزة بعد استشهاد ثلاثة من العاملين فيه.