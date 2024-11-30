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استهداف مقر قيادي مركزي لـ”جبهة النصرة” في إدلب يعتقد أن “زعيمها” الجولاني كان بداخله

الأحد 01 ديسمبر 2024 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف مقر قيادي مركزي لـ”جبهة النصرة” في إدلب يعتقد أن “زعيمها” الجولاني كان بداخله



وكالات - سما-

أفادت صحيفة “الوطن” السورية، فجر الأحد، بأنه تم استهداف مقر قيادي مركزي لـ”جبهة النصرة” الإرهابية (هيئة تحرير الشام) في إدلب يعتقد أن متزعمها المدعو أبو محمد الجولاني كان بداخله.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة في إدلب أن ما يعرف باسم المكتب الأمني التابع لـ”هيئة تحرير الشام” ضرب طوقا أمنيا مشددا حول المقر المدمر ومنع حتى عناصر التنظيم والمدنيين من الاقتراب.

كما أفادت “الوطن” السورية بأن غارات عنيفة للطيران السوري – الروسي استهدفت خطوط إمداد إرهابيي “النصرة” في محيط سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا.
وفي وقت سابق نشرت الصحيفة مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.
إلى ذلك، أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أن التصدي للهجوم الإرهابي قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب.
وأكدت القيادة أن الجيش كان وسيبقى حاضرا قويا ثابتا لأداء واجبه في الدفاع عن الوطن والمواطنين ضد كل أشكال الإرهاب وداعميه.
جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.
وفي السياق، سلطت القيادة العامة للجيش الضوء على الأخبار الكاذبة التي تبثها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر كافة منصاتها.
وقالت القيادة العامة للجيش في البيان: “ما زالت التنظيمات الإرهابية المسلحة تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية منسقة تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل، مستغلة الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب وتركيز بعض وسائل الإعلام العالمية والعربية على نقل جميع الأخبار بغض النظر عن صحتها”.
وأضافت أن تلك التنظيمات عملت على بث كمية هائلة من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف عددا من المدن السورية.
وأهابت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بأبناء الشعب السوري عدم الإلتفات إلى تلك الصفحات أو تصديق الأخبار الواردة عليها في منصاتها الكاذبة.

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