  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقارير: البرش قد يكون تعرض لاغتصاب حتى الموت

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير: البرش قد يكون تعرض لاغتصاب حتى الموت



القدس المحتلة/سما/

أثارت تقارير عن تعرض الطبيب الفلسطيني الشهيد الدكتور عدنان البرش إلى اغتصاب حتى الموت في سجنه الإسرائيلي، موجة إدانات واستنكارات، تناولت أيضاً الانحياز الغربي في التغطية الإعلامية.


وكان البرش (50 عاماً)، وهو جراح العظام، يواصل علاج الجرحى حتى عندما كانت القنابل الإسرائيلية تسقط من حوله في مستشفى الشفاء في غزة، وهواعتُقل في 19 كانون الأول / ديسمبر 2023، ونُقل إلى مركز احتجاز «سديه تيمان» سيء السمعة، ثم إلى سجن «عوفر» في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُعلن عن استشهاد في أيار / مايو الماضي بعد تأخير استمر أكثر من أسبوعين.


وبحسب شهادة جمعتها منظمة «هموكيد» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وصل البرش إلى سجن عوفر» في حالة سيئة للغاية، وكان عارياً من نصفه السفلي وغير قادر على الوقوف.

تجاهل «بي بي سي» ووسائل إعلام للخبر يثير استهجانا

وكانت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية كشفت تفاصيل مروعة عن التعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ثم القتل لجراح غزة الشهير عدنان البرش في أحد السجون الإسرائيلية في شهر أيار / مايو.


والاخبار عن انتهاكات التعذيب والاغتصاب في «سديه تيمان» ليست جديدة، بل إن تقارير عن عمليات اغتصاب جماعي للسجناء ظهرت في الإعلام هذا العام.
وحظي الجناة بدعم نواب في «الكنيست» الإسرائيلي وسياسيين اقتحم بعضهم السجن لحماية الجنود المتهمين باغتصاب المحتجزين الفلسطينيين.


وحتى أن أحد المغتصِبِينَ المزعومين ظهر على قناة تلفزيونية إسرائيلية معروفة، مدافعاً عن الاغتصاب كوسيلة للضغط على من تعتبرهم الدولة الإسرائيلية أعداءها، حسب ما ذكره الموقع الإنكليزي لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي وورلد».


ونقل تقرير الهيئة عن السياسي الأمريكي سام باركر في تغريدة على منصة «إكس»: «أخبروني كيف لا يُعتبر هذا إبادة جماعية؟».


وقالت يارا هواري، زميلة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية «الشبكة»: «الأطباء الفلسطينيون في غزة، مثل الدكتور عدنان البرش، أبطال وسيُذكرون دائماً كذلك».
وأضافت: «على النقيض من ذلك، سيُذكر النظام الإسرائيلي دائماً كنظام قاتل ذبح الفلسطينيين في منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم وخيامهم».


أما المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، فقالت في تغريدة: «طبيب، جراح بارع، تجسيد للأخلاق الفلسطينية، من المرجح أنه اغتُصب حتى الموت».


وأضافت «عنصرية هي وسائل الإعلام الغربية التي لا تغطي هذه القصة، وكذلك السياسيون الغربيون الذين لا يدينون هذا، رغم وجود الآلاف من الشهادات والاتهامات الأخرى بالاغتصاب وأشكال سوء المعاملة والتعذيب التي عانى منها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وهو أمر مثير للاشمئزاز بشكل مطلق».


واتهم موقع «ذي كناري» البريطاني هيئة الإذاعة البريطانية BBC وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسة بتجاهل الخبر.

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تُحذّر تركيا من استقبال قيادات حركة “حماس” على أراضيها وتُطالبها بتسليمها بعضهم

حزب الله يقصف وسط إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وسقوط جرحى ..

واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة "إسرائيل" على الضفة

حزب الله يفاوض واضعا تل ابيب تحت النار.. وصاروخ “فاتح 110″ خرج الى الميدان ..

مصدر فلسطيني كبير: نحذر من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه

مصدر إسرائيلي يشير إلى مطلب يرفضه حزب الله قد يعطل التوصل لتهدئة في لبنان

ماكرون يرحّب بقرار واشنطن السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى

الأخبار الرئيسية

12-15-730x438

"إسرائيل" تدرس توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية

20241118211028afpp-afp_36mt39c.h-730x438

واشنطن تصر على إسقاط أي إشارة للبند السابع من مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

photo_2024-11-19_21-23-28

ضابط احتياط إسرائيلي يفر من قبرص خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب

673ce74c423604556632af90

حزب الله يكشف تفاصيل "كمين جولاني" وقصف تل أبيب

20240923225440reup-2024-09-23t225244z_2074800696_rc2l6aatast0_rtrmadp_3_usa-treasury-mexico-colombia.h-730x438

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية