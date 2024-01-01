408 أيام للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٥ شهيدا و ١١١ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٧٩٩ شهيدا و ١٠٣٦٠١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وسط قطاع غزة

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المنطقة الوسطى من قطاع غزة تركزت على مخيمي البريج والنصيرات.

وارتقى ١١ شهيدا في قصف ثلاث منازل في مخيم البريج الاول لعائلة عقل واستشهد فيه ثمانية مواطنين بينهم اربعة من جيران المنزل فيما استشهد مواطنة من عائلة المقادمة واثنان في استهداف ثلاث منازل على مدخل مخيمي البريج والنصيرات.

وارتفع إلى خمسة عدد شهداء عائلة أبو عرمانة الذين قصفهم جيش الاحتلال غرب مخيم النصيرات.

وحسب مصادر طبية فان الشهداء هم اربع سيدات وطفل.

شمال قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية في مخيم جباليا بالروبوتات والبراميل المتفجرة.

وارتقى شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبدالعاطي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وكان عشرون مواطنا ارتقوا في ثلاث غارات بمدينة غزة بينهم عشرة شهداء و٢٠ مصاب باستهداف مدرسة ابو عاصي بمخيم الشاطئ غرب غزة.

كما استشهد ستة مواطنين باستهداف صالون حلاقة لحي التفاح شرق مدينة غزة وأربعة بشارع الوحدة وسط المدينة.

جنوب القطاع

وانتشل المسعفون صباح اليوم جثامين خمسة مواطنين قصفهم جيش الاحتلال مساء امس على كف المشروع شرق رفح.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف الاحتلال منزلا جنوب خان يونس .