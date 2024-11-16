مقاوم جريح من القسام يستشهد بأبيات للقرضاوي.. وتفاعل واسع (شاهد)

غزة/سما/

استشهد مقاوم جريح من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بأبيات للشيخ الداعية الراحل يوسف القرضاوي، قبيل استهدافه آلية للاحتلال الإسرائيلي بعبوة العمل الفدائي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقال المقاوم في بداية مقطع فيديو نشرته "القسام" اليوم السبت: "رغم إصابتي إلا أنني أحمل عبوتي وأتجه نحو العدو بإذن الله نحو دبابته (..)".



وتابع قائلا: "سنقول كما قال شيخنا، ضع عنقي على السكين ألهب أضلعي، لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي، وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، سأموت مبتسما ليحيا ديني".





وأثارت هذه الكلمات تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استذكروا شعر الشيخ القرضاوي، وإلقائه من قبل مقاوم "القسام"، وترصد "عربي21" أبرز التعليقات.



وذكر النشطاء أن مقاوم "القسام" كان يقصد بكلمة شيخنا "الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله، والأبيات المذكورة هي من نونيته الشهيرة التي كتبها في سجون الطغاة، ونظمها في أكثر من 300 بيت شعري".



