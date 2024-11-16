  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقاوم جريح من القسام يستشهد بأبيات للقرضاوي.. وتفاعل واسع (شاهد)

السبت 16 نوفمبر 2024 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاوم جريح من القسام يستشهد بأبيات للقرضاوي.. وتفاعل واسع (شاهد)



غزة/سما/

استشهد مقاوم جريح من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بأبيات للشيخ الداعية الراحل يوسف القرضاوي، قبيل استهدافه آلية للاحتلال الإسرائيلي بعبوة العمل الفدائي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المقاوم في بداية مقطع فيديو نشرته "القسام" اليوم السبت: "رغم إصابتي إلا أنني أحمل عبوتي وأتجه نحو العدو بإذن الله نحو دبابته (..)".

وتابع قائلا: "سنقول كما قال شيخنا، ضع عنقي على السكين ألهب أضلعي، لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي، وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، سأموت مبتسما ليحيا ديني".
 


وأثارت هذه الكلمات تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استذكروا شعر الشيخ القرضاوي، وإلقائه من قبل مقاوم "القسام"، وترصد "عربي21" أبرز التعليقات.

وذكر النشطاء أن مقاوم "القسام" كان يقصد بكلمة شيخنا "الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله، والأبيات المذكورة هي من نونيته الشهيرة التي كتبها في سجون الطغاة، ونظمها في أكثر من 300 بيت شعري".

 

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

صور تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له دبابات “ميركافا” بعد استهدافها شمال غزة

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا نازحا بدم بارد حاول الوصول لجنوب غزة عبر البحر

الأخبار الرئيسية

6738e46a4c59b7390e010ad7

اندلاع حريق في حيفا بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله (شاهد)

6738e5f74c59b7391860b2e9 (1)

الإعلام العبري يعرب عن صدمته من صمود "حماس" وإعلامها العسكري بعد عام من الحرب

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات

photo_2024-11-16_17-59-19

شاهد: استهداف آليات للاحتلال وقنص جندي في غزة..

photo_2024-11-16_17-51-27

إعلام عبري يكشف عن اتخاذ إسرائيل قرارا "حاسما" بشأن الحرب في لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية