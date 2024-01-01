  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني: الانقسام في نهايته واستقرار أمني ومالي قادم

السبت 16 نوفمبر 2024 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني: الانقسام في نهايته واستقرار أمني ومالي قادم



رام الله / سما/

 قال رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم السبت، ان المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، كما نعمل على تطوير الاستقرار الأمني والوصول لاستقرار مالي".

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الى محافظة بيت لحم واجتماعهم مع مؤسسات المحافظة للوقوف على اهم الاحتياجات والصعوبات التي تعاني منها المحافظة.

واضاف رئيس الوزراء في حديثه، ان الضفة يجب ان تكون مستقرة وأمنة حتى تستطيع مساعدة غزة، مشيرا الى "ان اسرائيل تسعى لفصل الضفة عن غزة ولن نسمح بذلك".

ولفت رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت 2 مليار دولار، مؤكدا ان اسرائيل تخصم 550 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.

وقال ان القمة العربية والاسلامية في الرياض كانت نتائجها مهمة وان المساعدات العربية والدولية في تحسن مستمر، مضيفا "سنقوم بإطلاق مشروع تنمية اقتصادية".

وتابع "نريد ان نستعيد ثقة ابناء شعبنا في الحكومة الفلسطينية وذلك من خلال الاصلاحات والشفافية وعدم تكرار الأخطاء وأولوياتنا أنهاء معاناة غزة وانهاء الاحتلال وإعادة الاعمار".

واشار رئيس الوزراء الى انه هناك اجماع عربي واسلامي على مركزية القضية الفلسطيني وانه يجب على الجميع التوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".

وحول المخططات الاستيطانية، قال رئيس الوزراء "اننا سنعمل على افشال مخططات الضم، مؤكدا ان الاستيطان غير شرعي وهناك اجماع دولي على ذلك:.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة بعد اغتيال يحيى السنوار والفارق بينهما

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

ساعر يحذر من التهاون مع مصر والأردن

بنود مسودة المقترح الأميركي لاتفاق بين لبنان وإسرائيل

معاريف: "إسرائيل" فقدت الاتجاه في لبنان.. لا هدف واضحاً لعمليات "الجيش"

إعلام عبري يتحدث عن "هدية كبرى" ستقدمها إسرائيل لترامب.

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

الأخبار الرئيسية

حزب الله يستهدف قاعدة استراتيجية بحرية في حيفا

إسرائيل غاضبة للتقارب السعوديّ الإيرانيّ وبن سلمان شطب تل ابيب من جدول الأعمال..

برئاسة بريطانيا..جلسة لمجلس الأمن حول إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط..

407 ايام للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء في مجازر مروعة في قطاع غزة

6737d0cc42360434c006e6a2

سفير إيران لدى لبنان يكشف ما فعله حسن نصر الله بعد تفجيرات البيجر (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية