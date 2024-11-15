407 ايام للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء في مجازر مروعة في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢٨ شهيدا و ١٢٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٧٦٤ شهيدا و ١٠٣٤٩٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

شمال قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى في قصف بمحيط مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا شمال غزة.

وكان ستة مواطنين ارتقوا في غارات متفرقة على البلدة خلال ٢٤ ساعة.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية غرب جباليا شمالي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي النصر غربي مدينة غزة.

وارتقى الشاب يوسف السويركي ومصابون جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة سمارة قرب مسجد السيد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واعدمت قوات الاحتلال الشاب محمد محمد المصري قرب حاجز نتساريم على طريق الساحل بعد إخضاعه للتحقيق.

وتمكنت فرق دولية كانت تمر من نقل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وجددت الزوارق الحربية قصفها لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

جنوب القطاع

واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

سبق ذلك بساعات استشهاد سبعة مواطنين خمسة منهم من عائلة عبد العال في استهداف خيمة للنازحين غربي خان يونس في حين استشهد ستة مواطنين من رفح في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال.