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زاخاروفا تدعو إلى الإفراج الفوري عن الروسيين المحتجزين لدى حماس في غزة

الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
زاخاروفا تدعو إلى الإفراج الفوري عن الروسيين المحتجزين لدى حماس في غزة



موسكو/سما/

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو إلى الإفراج الفوري عن الروسيين ألكسندر تروفانوف ومكسيم خاركين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.


وأضافت زاخاروفا في تعليق لها: "حتى اليوم، لا يزال أكثر من مائة شخص في الأسر، ونحن ننطلق من أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تبرير القبض على الأبرياء واحتجازهم قسرا لفترة طويلة. نكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى الجماعات الفلسطينية، وقبل كل شيء، مواطنينا تروفانوف وخاركين".


كما أشارت زاخاروفا إلى أن موضوع إطلاق سراح الرهائن "يحتل أولوية" في اتصالات الجانب الروسي مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى.

وقالت: "سيستمر العمل المطرد لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية، بما في ذلك عبر قنوات السفارات الروسية في دول الشرق الأوسط".

في الشهر الماضي، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق استعداد الحركة لمنح الأولوية لإطلاق أسيرين روسيين في أي صفقة للتبادل مع إسرائيل.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "طلبت روسيا إطلاق سراح 4 من الرعايا الروس، وتم إطلاق سراح 2 من المدنيين، رجل وامرأة، بدون مقابل إكراما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف: "بقي روسيان اثنان في الأسر في قطاع غزة، الأول اسمه ألكسندر تروفانوف وهو يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، وموجود عند حركة "الجهاد الإسلامي"، وتم أسره خلال القتال مع فرقة غزة، وهذا سيتم تبادله مع أسرى فلسطينيين عندما يحين الوقت".

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