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القسام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهدافهم شمال قطاع غزة

الخميس 07 نوفمبر 2024 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهدافهم شمال قطاع غزة



غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهدافهم بعبوة “رعدية” في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وقالت في بيان: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مقاتلونا تفجير عبوة رعدية في قوة صهيونية (إسرائيلية) راجلة بعد دخولها أحد المباني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.
وفي وقت سابق الخميس، أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي إصابة 10 عسكريين في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.
ويوميا تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعمليات “نوعية” خلال معاركها البرية التي تخوضها ضد الجيش الإسرائيلي منذ إعلانه بدء التوغل بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما توثق الكتائب جانبا من تلك العمليات بالصوت والصورة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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