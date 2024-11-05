قوات "الشهيد عمر القاسم" تقصف موقعا إسرائيليا مستحدثا في "محور نتساريم" (فيديو)

غزة/سما/

أعلنت قوات "الشهيد عمر القاسم" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قصف موقع إسرائيلي مستحدث بـ"محور نتساريم" الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب القطاع.



وقالت قوات "الشهيد عمر القاسم" إنها استهدفت موقعا مستحدثا غرب شارع الرشيد في محور نتساريم شمال مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل.

ونشر الجناح العسكري مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.



هذا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ396 على التوالي للقطاع إلى 43.391 شهيدا و102.347 إصابة.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 17 شهيدا و86 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.