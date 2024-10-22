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إقامة بؤرة استيطانية جديدة في سلفيت

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقامة بؤرة استيطانية جديدة في سلفيت



سلفيت/ سما/

 أقام مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية.
وقال مصطفى حماد رئيس مجلس قروي “فرخة” غربي محافظة سلفيت، إن “مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية غربي القرية”.
وأضاف حماد أن “البؤرة الاستيطانية تقع في منطقة حيوية حيث يوجد نبع مياه وتجمع بدوي”.
وبين أن البؤرة امتداد لمستوطنة ارئيل المقامة على 1250 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع).
وأشار حماد، إلى أن وجود البؤرة “يهدد 800 دونم مزروعة بأشجار الزيتون”.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ المستوطنون 2777 اعتداء بالضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى مطلع أكتوبر الجاري، أدت “إلى استشهاد 19 فلسطينيا وتهجير 28 تجمعاً بدوياً فلسطينياً يقطنها 292 عائلة تشمل 1636 فرداً”.
وأقام المستوطنون عشرات البؤرة الاستيطانية في الفترة ذاتها.
وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 759 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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