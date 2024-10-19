جماهير الرجاء المغربي ترفع صور السنوار.. وألتراس الزمالك ينعاه (شاهد)

الرباط/سما/

تفاعلت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي مع استشهاد قائد حركة "حماس" يحيى السنوار، برفع صوره في المدرجات.



وخلال مباراة في الدوري المغربي أمام الشباب الرياضي السالمي، رفعت جماهير الرجاء صور السنوار، وهتفت لفلسطين.



وتفاعلت جماهير الرجاء مع أحداث غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.



وفي ذات السياق، أصدرت ألتراس نادي الزمالك المصري "وايت نايتس"، بيانا نعت فيه السنوار، ووصفته بـ"قائد الجيل وملهم الأجيال".



وجاء في البيان: "وأنه يا أبا إبراهيم لولا الظلم في بلادنا لخرجنا هتافاً باسمك تخليداً لذكراك بل وثـ.ـ.ـأراً لك ولكل من استشهد دفاعا عن معتقداته مسلم أو مسيحي على أرض فلسطين".



وتفاعل الملايين حول العالم مع استشهاد يحيى السنوار قائد حماس، والذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.





