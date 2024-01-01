خليل الحية يثير تفاعلا على مواقع التواصل

وكالات/سما/

أثارت شخصية خليل الحية نائب رئيس حركة "حماس" في غزة تفاعلا على مواقع التواصل بعد الخطاب الذي ألقاه ونعى فيه زعيم الحركة يحيى السنوار الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله الخميس الماضي.

وأبدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بشخصية الحية وتفاعلوا مع خطابه المصور أمس الجمعة، الذي نعى فيه السنوار وأكد على أن الأخير "استشهد وهو يقاتل جيش الاحتلال حتى آخر نفس وأن المقاومة مستمرة على عهده".

وقال ناشط أعاد تداول صورة لنائب رئيس حركة حماس خلال خطابه أمس الجمعة: "إذا غاب سيد قام سيد.. يحيى السنوار.. خليل الحية".

وعلق آخر: "الدكتور خليل اسماعيل الحية ابو اسامه اكثر الشخصيات احتمالا لخلافة الشهيد ⁧يحيى_السنوار⁩.. كان نائبا للسنوار من الصف الاول في قيادة حماس..سجن لمدة ثلاث سنوات ونجا من محاولتي اغتيال".

وكتبت ناشطة: "أسد يخلف أسد.. ‏قد جائكم أشد عباد الله بأسا جائكم من لا يعرف مفاوضات ولا شئ سواء الأخذ بالثأر ‏"القائد خليل الحية"

‏خير خلف لخير سلف..أسد يخلف أسد".

وكتب ناشط: "الرئيس الجديد لحركة حماس في غزة القائد ⁧ خليل_الحية⁩..‏سدد الله خطاكم وأيدكم بنصره".

كما تفاعل نشطاء على أبزر ما قاله الحية في خطابه بعد تأكيده مقتل السنوار، وأعادوا نشره ضمن تغريدات ومقاطع مصورة.

وكتب ناشط: ‏"خليل الحية في خطاب نعيه الشهيد الحي ⁧يحيى السنوار ابو ابراهيم.. ‏الأسرى لن يعودوا لكم إلا ‏بوقف العدوان على شعبنا في غزة ‏والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.. ‏رفعت الاقلام وجفت الصحف".

ونشر حساب آخر: "خليل الحية: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات.. خليل الحية: حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وأعلنت حركة "حماس" أمس الجمعة، رسميا، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.