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محاولات إسرائيلية لتسريع بناء سياج حدودي مع الأردن بعد عملية "البحر الميت"

الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاولات إسرائيلية لتسريع بناء سياج حدودي مع الأردن بعد عملية "البحر الميت"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال، إيلي كوهين، الجمعة، إنه سيعمل على تسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن، وذلك في أعقاب تنفيذ أردنيين عملية ضد قوات الاحتلال جنوب البحر الميت.

وأضاف كوهين، في منشور على منصة إكس: "مع دخول المتسللين، وتهريب الأسلحة غير المشروعة والعمليات المعادية، سأعمل في الحكومة على تسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن، على غرار السياج الذي أقيم على الحدود مع مصر".

وتابع كوهين: "إنه ليس خيارًا، إنه أمر لا بد منه".

وجاء منشور كوهين بعد إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق نار نفذه مسلحان أردنيان عبرا الحدود الأردنية جنوب البحر الميت، في عملية هي الثانية في غضون أسابيع.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع دولة الاحتلال والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، وسبق للحكومة الأردنية أن نفت مزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة من الأردن.

وهذه ليست أول تصريحات إسرائيلية رسمية عن الرغبة ببناء سياج على الحدود مع الأردن.

بدوره، أعرب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، عن عزمه بناء سياج على الحدود مع الأردن على غرار السياج الذي تم بناؤه على الحدود مع مصر.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر، قالت صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن".

الصحيفة نشرت على موقعها الإلكتروني صورا لآليات كبيرة تابعة للجيش تقوم بأعمال حفر.
وأضافت أنه "عقب مخاوف من تسلل مسلحين على طول الحدود الشرقية مع الأردن، سارع الجيش إلى تنفيذ خطة حفر خندق في منطقة شمال وجنوب وادي عربة".

وقبل ساعات، قال جيش الاحتلال في بيان، إنه رصدت عددا من المسلحين تسللوا من الأردن  جنوب بحر الميت، مشيرا إلى أنه تمكن من تحييد مسلحين اثنين أطلقا النار نحوها.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إلى إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق النار في المنطقة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار نفذها السائق الأردني ماهر جازي، في معبر "اللنبي" (جسر الملك الحسين) الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

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