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سلطة المياه: إدخال كمية محدودة من الوقود لمدينة غزة

الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: إدخال كمية محدودة من الوقود لمدينة غزة



رام الله / سما/

 أكدت سلطة المياه اليوم الجمعة، إدخال 20 ألف لتر من الوقود، لمرافق المياه الواقعة ضمن نفوذ مدينة غزة فقط، حيث شمل التوزيع عشرة آبار ومحطتي ضخ للصرف الصحي ومياه الأمطار.

 وأكدت سلطة المياه في بيان لها، أنه "مع اقتراب فصل الشتاء نعمل بشكل مكثف على تأمين تشغيل محطات الصرف الصحي والأمطار المركزية، وفي هذا الإطار تم تزويد محطة ضخ مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في بركة الشيخ رضوان بكمية 7000 لتر، نظرا لوجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والأمطار في البركة والتخوف من حدوث طفح".

كما أكدت سلطة المياه ضرورة إدخال الوقود لمحافظة شمال غزة، لتتمكن من تشغيل الآبار ومحطات الصرف الصحي التي توقفت جميع مرافقها بسبب العدوان المستمر على جباليا في شمال غزة.

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