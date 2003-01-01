فرنسا: برنار هنري ليفي يهاجم دو فيلبان بعد تصريحاته المؤيدة للحقوق الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان أن إسرائيل منخرطة في "عملية لم تعد تسيطر عليها، بينما يعارض برنار هنري ليفي أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".

ويشكل موقف دو فيلبان استمرارا لرؤيته السياسية الطويلة الأمد، والتي تميزت بخطابه الشهير في الأمم المتحدة عام 2003 ضد الغزو الأمريكي للعراق، وهو ثابت في دعوته إلى احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سياسية وليس عسكرية.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أدان دو فيليبان التصرفات الإسرائيلية في القطاع، واصفا إياها بـ "الكارثة الإنسانية" و"الجنون" الخالي من الأهداف السياسية الواضحة، والذي تفاقم بسبب وجود وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي تصريح أدلى به لوسائل إعلام فرنسية اتهم برنار هنري ليفي دومينيك دو فيليبان بأنه يكن "كراهية لإسرائيل ومعاد لليهود".

وتحدث برنار هنري ليفي عشية الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى، منتقدا جان لوك ميلانشون أيضا.

وقال برنار هنري ليفي: "أعتقد أنهما جان لوك ميلانشون كما دومينيك دو فيليبان لا يعرفان شيئا آخر غير الحسابات الباردة.. هناك كراهية، كراهية إسرائيل وأولئك الذين اسمهم إسرائيل، أي اليهود".

ويعارض هنري ليفي أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في حين تسبب القصف الإسرائيلي في مقتل ما يقرب من 42 ألف شخص.

وانتشرت اتهامات برنار هنري ليفي العنيفة كالنار في الهشيم، وجاء رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان في نفس المساء للرد عليها، قائلا: "إن الافتراء والأكاذيب تنفي النقاش الديمقراطي وتمنع التفكير في الحلول السياسية، ولهذا السبب لا أستطيع أن أقبل مثل هذه الكلمات من برنارد ليفي"، وأعلن عن ذلك طالبا الاعتذار.

وقال: "أعتقد أنه في النقاش الديمقراطي، وما هو أكثر من ذلك، عشية 7 أكتوبر، هناك حاجة إلى الكرامة والاحترام في النقاش.. النقاش ليس على الإطلاق حول أي مسألة يهودية أو أي مسألة تتعلق بإسرائيل.. من الضروري فصل دعم الحقوق الفلسطينية عن أي اتهام بمعاداة السامية"، مذكرا بأن "الدفاع عن حقوق الإنسان، في فلسطين كما في أي مكان آخر، لا ينبغي أن يقتصر على الهجوم ضد دين أو شعب.. هذه هي مسألة الحرب والسلام".

ورد زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، الذي اتهمه برنارد هنري ليفي نفسه بـ "كراهية اليهود"، على رئيس الوزراء السابق، وحثه على "عدم إضاعة وقته"وكتب على منصة إكس: "كلمة من القديس تلخص ما يمكن أن نقوله حول هذا الموضوع.. العار لمن لا يتسم بالخجل".