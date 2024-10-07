فيديو مثير من حزب الله عن جهوزية "الرضوان" (شاهد)

بيروت/سما/

نشر حساب "الإعلام الحربي" التابع لحزب الله، فيديو يظهر تدريبات مكثفة لعناصر "قوة الرضوان" في الحزب، في ظل تصاعد المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي.



ويظهر الفيديو تدريبات مكثفة لعناصر حزب الله في مناطق جبلية، على وقع كلمات سابقة للأمين العام حسن نصر الله، قال فيها "لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة".



ورافق الفيديو أنشودة جديدة لحزب الله، جاء في كلماتها "نحن البأس النصر الحاسم وجنود المهدي القائم.. من ظنّ بنا وهناً واهم العزم بنان".

ويتدرب عناصر حزب الله على القتال من مسافة صفر، وعلى مواجهة آليات الاحتلال المتوغلة، علما أن الفيديو مأخوذ من مناورات ميدانية سابقة.



وانتهى الفيديو بعبارة أخرى للأمين العام حسن نصر الله قالها قبل استشهاده بسنوات "نحن لا نُهزم، حينما ننتصر ننتصر، وحينما نستشهد ننتصر".



وتصاعدت حدة الاشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال جنوبي لبنان، وقامت قوة الرضوان بإلحاق خسائر فادحة بضباط وجنود الاحتلال خلال الأيام الماضية.



