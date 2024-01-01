عشية 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد جديدة لهجوم "طوفان الأقصى" (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة من هجوم "طوفان الأقصى" تظهر معارك دارت بين قوات الجيش وعناصر "حماس".

وأظهرت اللقطات اشتباكات بين الوحدة متعددة الأبعاد (888) في كيبوتس ريعيم، والتي قتل فيها قائد الوحدة روي يوسف ليفي، وقائد فوج التدريب يوتام بن بيست، كما نشر المتحدث باسم الجيش مشاهد عمل طاقم دبابة تحت قيادة اللواء 401 من مركز الشرطة في سديروت.

ووفق ما نشر الجيش الإسرائيلي "خاضت قوات الوحدة متعددة الأبعاد معارك في المستوطنات والكيبوتسات المحيطة، بما في ذلك إيرز وأوريم وريعيم وبئيري وألوميم وناحل عوز".



وأشار الجيش إلى أن "قوات الفرقة 162 خاضت يوم 7 أكتوبر الماضي، معارك في أجزاء كثيرة من جنوب البلاد، بما في ذلك سديروت، حيث دارت إحدى أعنف المعارك في مركز الشرطة بالمدينة، وحارب أفراد احتياط من اللواء 188، وضباط من اللواء 401، في معركة طاحنة ضد الإرهابيين الذين تحصنوا في المركز".

ويصادف يوم غد الاثنين، الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب بحسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، والقضاء على فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي.

هذه الحرب التي واجهت خلالها إسرائيل اتهامات بارتكاب "جرائم حرب"، خلفت حتى الأحد 6 أكتوبر الجاري 41870 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97166 جريحا، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة.