توقف حركة السير بين سوريا ولبنان بعد استهداف إسرائيلي لطريق المصنع

ويعد معبر المصنع الذي يقع في منطقة البقاع، شرق لبنان، الأهم للعبور بين لبنان وسوريا.

وشهد معبر المصنع خلال الأيام الماضية عبور آلاف اللبنانيين والسوريين الذين اجتازوا الحدود من لبنان إلى الأراضي السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، والبقاع شرقا، وجنوب لبنان.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ أسبوع هجمات جوية واسعة شملت مناطق مختلفة في لبنان، وتسببت في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قبل أيام أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون بلغ "مليون شخص"، معتبرا أن هذا النزوح قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد.