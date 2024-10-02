ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية جديدة على حي المزة في دمشق (شاهد)

دمشق/سما/

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة، الأربعاء، على منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن ثلاثة شهداء في حصيلة أولية، وسط أنباء عن عملية اغتيال.



وأفادت وسائل إعلام محلية، بإن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في بناء مؤلف من ثلاثة طوابق في حي المزة فيلات غربية بالقرب من جامع المحمدي.

ولاحقا نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري سوري قوله: " حوالي الساعة 17:25 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان."



وتداولت منصات محلية مشاهد تظهر تصاعد الدخان بكثافة من محيط العاصمة دمشق جراء الاستهداف الإسرائيلي، الذي يأتي على وقع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية في ظل عدوانه على لبنان.



يشار إلى أن الاحتلال استهدف فجر الثلاثاء الحي ذاته بقصف صاروخي عنيف ما أسفر عن ثلاثة شهداء، بينهم مذيعة في التلفزيون التابع للنظام السوري، فضلا عن تسعة مصابين بجروح مختلفة.



والاثنين، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدة مواقع في ريف العاصمة السورية دمشق، في ثاني هجوم جوي خلال يوم واحد.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مواقع مختلفة في سوريا لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله منذ عام 2011، الذي شهد بداية اندلاع الأزمة في البلاد جراء القمع النظام الوحشي للثورة الشعبية.



وتكثفت الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

