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الخطوط الجويه الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط الجويه الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل



برلين/ وكالات/

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، أنها ستمدد تعليق رحلاتها الجوية وجميع الشركات التابعة لها إلى إسرائيل حتى بداية نوفمبر 2024.

وينطبق القرار على العديد من شركات الطيران المملوكة للمجموعة، بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية وخطوط طيران بروكسل.

يأتي هذا القرار في أعقاب توصية هيئة الطيران الأوروبية (EASA) التي نشرتها مؤخرًا ، والتي تدعو شركات الطيران الأوروبية إلى تجنب الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر.

وتقدم لوفتهانزا للمسافرين المتأثرين بالإلغاء خيار إلغاء تذاكرهم مجانًا أو إعادة الحجز.

تجدر الإشارة إلى أن لوفتهانزا سبق أن أوقفت رحلاتها عدة مرات خلال العام الماضي بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

لوفتهانزا ليست وحدها، حيث تواصل العديد من شركات الطيران الأجنبية خط الإلغاء ، بما في ذلك شركة الطيران الإيطالية ITA Airways، التي أعلنت أيضًا أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر على الأقل.

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