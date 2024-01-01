جيش الاحتلال يطالب سكان عدة قرى جنوب لبنان بإخلائها فورا الى شمال الليطاني

القدس المحتلة / سما/

طالب جيش الاحتلال سكان أكثر من 10 قرى في جنوب لبنان، بإخلاء منازلهم والتوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني.

وأشار البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي، إلى أن القرى هي "يارون، عين ابل، مارون الراس، طيري، حداثا عيتا الجبل، جميجيمة، تولين، دير عامس، برج قلويه، البياضة، زبقين جبال البطم، صربين، الشعيتية، كنيسة، الحنية، معركة، غندورية، دير قنون - مالكية الساحل، برج الشمالي، ابل السقي، صريفا، دير قنون النهر، العباسية، الراشيدية، بنت جبيل وعيترون".

وكان أعلن جيش الاحتلال بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.