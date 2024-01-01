350 يوما من العدوان على قطاع غزة: عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة في النصيرات

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 350 من الحرب مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة ضد المواطنين صباح اليوم الجمعة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال النازحين على تلة النويري غرب النصيرات ما أسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء وإصابة آخرين من عائلة الفرام في حصيلة أولية.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة أبو غرقود في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن شهيد وعدد من الجرحى بعد ساعات من غارة استهدفت شقة سكنية في برج إيلياء غرب المخيم وأدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين.

غزة والشمال

واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو الهطل في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الشيخ" خلف منجرة العشي في منطقة الدرج وسط مدينة غزة إلى 7 شهداء.

وانتشل مسعفون شهيدًا من تحت ركام منزل عائلة أبو ربيع الذي استهدفه الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

جنوب القطاع

وينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني في المناطق الجنوبية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي على رفح وخان يونس.