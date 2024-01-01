في مجال التداول ، أثبتت المشتقات المالية أنها أدوات استثمارية قابلة للتطبيق على نحو متزايد ، خاصة في الاستراتيجيات المتقدمة التي تسعى إلى تعظيم الأرباح وإدارة المخاطر بفعالية. المشتقات هي عقود تستمد قيمتها من أصل أساسي ، الذي يمكن أن يكون سهما أو مؤشرا أو عملة أو حتى سلعة. الأداتان الأكثر استخدامًا في التداول هما الخيارات والعقود الآجلة، ولكل منهما ميزات ووظائف محددة تجعلها مفيدة في ظروف السوق المختلفة.

فوائد استخدام المشتقات في استراتيجيات التداول

يوفر استخدام المشتقات في استراتيجيات التداول المتقدمة العديد من المزايا التي يمكن للمتداولين ذوي الخبرة الاستفادة منها لتحسين نتائجهم. إحدى عوامل الجذب الرئيسية للمشتقات هي قدرتها على إدارة وتخفيف المخاطر من خلال الاحتياط. باستخدام الخيارات أو العقود الآجلة، يمكن للمتداول حماية المركز في الأصل الأساسي ضد تحركات السوق المعاكسة. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يمتلك أسهما في شركة ويخشى أن تنخفض قيمة هذه الأخيرة، يمكنه شراء خيار البيع الذي يسمح له ببيع تلك الأسهم بسعر ثابت، وبالتالي تقليل تأثير انخفاض قيمتها على محفظته.

علاوة على ذلك ، توفر المشتقات للمتداولين رافعة مالية أعلى. هذا يعني أنه مع استثمار أولي صغير نسبيا ، من الممكن التحكم في مركز أكبر بكثير في السوق. يمكن لهذه الرافعة المالية أن تزيد الربحية بشكل كبير، على الرغم من أنها تزيد أيضًا من خطر الخسارة.

الميزة الرئيسية الأخرى للمشتقات هي مرونتها. تسمح هذه الأدوات للمتداولين بتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المختلفة. على سبيل المثال، في الأسواق الجانبية حيث لا تتحرك أسعار الاسهم بشكل واضح، يمكن للمتداول استخدام استراتيجيات الخيارات التي تستفيد من الاستقرار ، مثل بيع المكالمات المغطاة. وبالتالي ، حتى في ظروف السوق التي قد لا تكون مواتية لتداول الأسهم المباشر، فإن المشتقات المالية توفر فرصا مدرة للدخل.

بالمثل ، يمكن استخدام المشتقات للمضاربة على تحركات السوق دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. يمكن للمتداول الذي يتوقع ارتفاعًا في سعر مؤشر الأسهم الحصول على عقود آجلة على هذا المؤشر، سعيا للاستفادة من الارتفاع المتوقع. تعد هذه القدرة على المضاربة دون الحاجة إلى امتلاك ملكية مادية للأصل سببا آخرا يجعل المشتقات تحظى بشعبية كبيرة في استراتيجيات التداول المتقدمة.

الأنواع الرئيسية للمشتقات المستخدمة في التداول المتقدم

في التداول المتقدم ، المشتقتان الأكثر شيوعًا هما الخيارات والعقود الآجلة.تتمتع كل أداة من هذه الأدوات بخصائص فريدة تجعلها مناسبة لاستراتيجيات وأهداف تداول مختلفة.

الخيارات:

الخيارات هي العقود التي تمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد قبل أو في تاريخ معين. هناك نوعان رئيسيان من الخيارات: خيارات الشراء وخيارات البيع.

خيارات الشراء: يمنح هذا النوع من الخيارات المشتري الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر متفق عليه ، يعرف باسم سعر التنفيذ ، قبل انتهاء العقد. يستخدم المتداولون خيارات الشراء عندما يتوقعون أن سعر الأصل الأساسي سيرتفع. على سبيل المثال ، إذا اعتقد المتداول أن سعر أسهم معينة سيرتفع ، يمكنه شراء خيار شراء على تلك الأسهم. إذا ارتفع السعر فوق سعر الإضراب ، يمكن للمتداول ممارسة الخيار وشراء السهم بسعر أقل ، مما يحقق ربحا.

خيارات البيع: يتيح هذا الخيار للمشتري بيع الأصل الأساسي بسعر محدد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. تكون خيارات البيع مفيدة عندما يتوقع المتداول انخفاض سعر الأصل. إذا كنت تمتلك أسهما قد تفقد قيمتها، فإن شراء خيار البيع يسمح لك ببيع هذه الأسهم بسعر التنفيذ، مما يحد من خسائرك.

العقود الآجلة:

العقود الآجلة هي عقود تلزم الأطراف المعنية بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقا في تاريخ مستقبلي محدد. وخلافا للخيارات، ، لا توفر العقود الآجلة خيار تنفيذ العقد أم لا ، مما يعني أن كلا الطرفين ملزمان بالامتثال لشروط الاتفاقية في تاريخ انتهاء الصلاحية.

العقود الآجلة لمؤشر الأسهم: تسمح العقود الآجلة لمؤشر الأسهم للمتداولين بالمضاربة على الاتجاه العام للسوق أو التحوط ضد التحركات السلبية في محافظهم الاستثمارية. قد يبيع المتداول الذي يتوقع انخفاضا في السوق عقدا آجلا على مؤشر الأسهم. إذا انخفض السوق ، فإن المركز القصير في المستقبل سيولد مكاسب من شأنها تعويض الخسائر في الأصول الأخرى في المحفظة.

غالبا ما تستخدم العقود الآجلة في التداول المتقدم نظرا لقدرتها على إدارة كميات كبيرة من الأصول بفروق أسعار منخفضة نسبيا ، مما يسمح للمتداولين بزيادة تعرضهم للسوق بشكل كبير دون الحاجة إلى استثمار كبير مقدما. ومع ذلك ، فإن هذه الرافعة المالية تزيد أيضا من المخاطر ، الأمر الذي يتطلب إدارة صارمة للمركز وفهما قويا للسوق.

دمج المشتقات في تداول المراكز

تداول المراكز استراتيجية تركز على الاحتفاظ باستثمارات على المدى الطويل، بناء على توقع زيادة قيمة الأصل الأساسي، مثل الأسهم أو المؤشرات، بمرور الوقت. تلعب المشتقات ، مثل الخيارات والعقود الآجلة ، دورا حاسما في هذه الاستراتيجية ، مما يوفر مرونة وأمان إضافيين.

واحدة من أكثر الطرق فعالية لدمج المشتقات في تداول المراكز هي استخدام الخيارات للتحوط من المراكز الحالية في الأسهم. إذا كان لدى المستثمر مركز مهم في أسهم شركة ويتوقع تصحيحا محتملا على المدى القصير، يمكنه شراء خيارات البيع على تلك الأسهم. تعمل هذه الإستراتيجية كتأمين: إذا انخفض سعر السهم، فإن المكاسب المحققة من خيارات البيع تعوض الخسائر في المركز الرئيسي. يسمح هذا التكتيك للمستثمر بالحفاظ على مركزه على المدى الطويل دون الاضطرار إلى البيع في أوقات التقلبات.

يمكن أيضا دمج العقود الآجلة في تداول المراكز، خاصة في الأسواق المتقلبة حيث تكون الحماية من الحركات السلبية أمرا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يحتفظ بمركز طويل في مؤشر الأسهم بيع العقود الآجلة على نفس المؤشر للتحوط ضد الانخفاض قصير الأجل. إذا تحرك السوق عكس المركز الطويل ، فإن الأرباح من بيع العقود الآجلة ستعوض الخسائر جزئيا ، مما يسمح للمستثمر بالحفاظ على تركيزه على المدى الطويل دون الحاجة إلى تصفية المراكز.

المشتقات وتداول الأسهم

إن استخدام المشتقات، مثل الخيارات والعقود الآجلة، في تداول الأسهم يوفر أداة إضافية لإدارة المخاطر و يفتح أيضًا فرصًا لتحسين كفاءة التداول وتحسين أداء المحفظة. يتيح هذا النهج التعاوني للمتداولين الاستفادة بشكل استراتيجي من تقلبات السوق والسيطرة بشكل أكبر على استثماراتهم.

أحد الأساليب الأكثر شيوعا هو استخدام الخيارات لاستغلال تقلبات سوق الأسهم. في السوق حيث من المتوقع أن يتحرك سعر السهم بشكل كبير ، ولكن لا يوجد يقين بشأن الاتجاه ، قد يقوم المتداول بتنفيذ استراتيجية مزدوجة. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء خيار شراء خيار شراء وخيار بيع في نفس الوقت بنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا واجه سعر السهم تباينا كبيرا في أي من الاتجاهين ، فيمكن للمتداول الاستفادة من الخيار الذي يتحرك لصالح الاتجاه ، بينما تنخفض الخسارة على الخيار الآخر.