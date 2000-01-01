بسبب أردوغان.. "إسرائيل" تلغي خطة سكة الحديد من العفولة إلى جنين

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء خطة لمد خط سكة حديد كان من المفترض أن يربط بين مدينة العفولة ومدينة جنين.

ووفقا للوزيرة ريغيف، لقد بادرت الحكومة التركية في مد السكة الحديدية من أجل ربط السلطة الفلسطينية بالبحر الأبيض المتوسط عبر مدينتي العفولة وحيفا.

وأضافت الوزيرة: "إن تزايد التحريض والعنف في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، وخاصة في جنين والخط "المعادي للسامية" الذي ينتهجه أردوغان، دفعني إلى الاستنتاج الضروري بوقف القطار العتيد على الفور"، على حد وصفها.



ورحبت الناطقة باسم المجلس الإقليمي الجلبوع بالقرار، لافتة إلى أن رئيس المجلس عمل بالتعاون مع الوزيرة من أجل إلغاء الخط ومحطة الشحن الخاصة به، مما كان يستدعي مصادرة أكثر من 2000 دونم من الأراضي الخاصة في قرية المقيبلة.

وفي يوليو الماضي، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة له في اجتماع لحزبه الحاكم في تركيا أن "إسرائيل تمارس وحشية تفوق ما اقترفه هتلر".

وأشار إلى أن إسرائيل "تشكل تهديدا للبشرية جمعاء"، مضيفا: "نحن لا نعتدي على حقوق الآخرين، ولا نسمح لأحد بالاعتداء على حقوقنا، و(لن نترك إخواننا وحدهم عاجزين في أصعب أيامهم)".



وأفادت وسائل إعلام عبرية في أواخر يوليو، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات ضد تل أبيب وحتى هدد بغزو إسرائيل.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام تركية قال أردوغان خلال اجتماعه بمسؤولي حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا شمال شرقي تركيا: "النقطة التي وصلت إليها تركيا في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تخدع أحدا، فلو كانت تركيا قوية للغاية لن تتمكن إسرائيل من فعل ما فعلته بفلسطين".