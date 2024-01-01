  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يصل العاصمة السعودية الرياض

الإثنين 26 أغسطس 2024 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل العاصمة السعودية الرياض



رام الله/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقبال سيادته الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وسفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف السديري، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين لدى المملكة.

ومن المقرر أن يلتقي سيادة الرئيس غدا الثلاثاء ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويرافق سيادة الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تعلن عن 5 عناوين رئيسية لمفاوضات القاهرة

لهذه الاسباب فشلت محادثات القاهرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة….

المخفي أعظم! لماذا لا ينفي الكيان إصابة مقّر الموساد والاستخبارات العسكريّة في (غليلوت) بصواريخ حزب الله؟

ما هي قاعدة "غليلوت" التي أعلن نصر الله استهدافها انتقاما لفؤاد شكر؟

فيديو: “القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين جنوب مدينة غزة

مزاعم إسرائيلية خطيرة ضد مصر حول هجوم بالمسيرات والصواريخ

الجيش الإسرائيلي يُعبد طريق محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة (صورة)

الأخبار الرئيسية

تقرير بريطاني عن خروج السنوار من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدما حيلة لجأ لها الموساد لاغتيال الضيف

66ccb4564236045fc60be843

حزب الله يشن هجوما واسعا على المستوطنات الشمالية بمسيرات انقضاضية

منذ فجر اليوم.. 41 شهيدا في قطاع غزة

نيويورك تايمز: "إسرائيل" وحزب الله يتحركان بسرعة للحديث عن الاحتواء بعد الهجمات الأخيرة

66cc810d4236045a471def16

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنقل مشهدا كارثيا من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية