الرئيس عباس يصل العاصمة السعودية الرياض

رام الله/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقبال سيادته الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وسفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف السديري، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين لدى المملكة.

ومن المقرر أن يلتقي سيادة الرئيس غدا الثلاثاء ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويرافق سيادة الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.